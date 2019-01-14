ارتفاع حصيلة المصابين بتفجير كابول إلى 90 شخصا من بينهم 23 طفلا

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في كابول إلى 90 شخصا، من بينهم 23 طفلا، حسب تقرير "Tolo News"، نقلا عن نائب الممثل الرسمي لوزارة الشؤون الداخلية في أفغانستان نصرت رحيمي.

© Sputnik . T. Azim أكثر من 40 مصابا بانفجار شاحنة مفخخة قرب مجمع للأجانب في كابول

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية عن إصابة أكثر من 40 شخصا بانفجار شاحنة مفخخة قرب مجمع يسكنه أجانب وتوجد فيه مقرات منظمات أجنبية غير حكومية شرقي العاصمة الأفغانية كابول.

وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر أيار/ مايو الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إطار مهمة "الدعم الحازم" ومسلحي "حركة طالبان" الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أنها سجلت أعلى عدد للضحايا المدنيين خلال النزاعات، في الأشهر الستة الأولى من 2018، إذ قتل 1692 مدنيا في الفترة من الأول من كانون الثاني/ يناير وحتى 30 حزيران/ يونيو 2018.