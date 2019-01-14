المشتبه به في مقتل عمدة غدانسك البولندية لم يعترف بذنبه

أعلنت المتحدثة باسم المدعي العام في غدانسك البولندية، غراجينا فافرينيوك، اليوم الإثنين، أن المشتبه به في مقتل عمدة المدينة، بافل آدموفيتش، لم يعترف بذنبه.

وارسو — سبوتنيك. وقالت فافرينيوك: "انتهى استجواب المشتبه به. هو لم يعترف بذنبه في ارتكاب الجريمة".

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وأوضحت، بأنه تم تعديل تهمة المشتبه به من "محاولة القتل" إلى "القتل".

وأضافت المتحدثة، لقد قرر المدعي العام إرسال طلب إلى المحكمة للاعتقال المؤقت.

وكان عمدة مدينة غدانسك، بافل آدموفيتش، قد توفي اليوم في المستشفى التي نقل إليها أمس بعد محاولة اغتياله.

هذا وقام رجل مسلح، مساء يوم أمس الأحد، بمهاجمة أداموفيتش بسكين، خلال حفل خيري في مدينة غدانسك، حيث تلقى أداموفيتش، عدة طعنات، بما في ذلك في منطقة القلب؛ قام الأطباء لفترة طويلة بمحاولة إنعاشه في مكان الحادث، ومن ثم نقلوه إلى المستشفى.

وألقي القبض على المهاجم، حيث لم يتم الإعلان رسميا عن دوافعه وأفاد الصحفيون الذين حضروا إلى مكان الحادث أن الرجل صاح قبل الهجوم بأنه حكم عليه بالسجن بشكل غير قانوني؛ من المعروف أن المهاجم يبلغ من العمر 27 عاما وهو من سكان غدانسك، وقد أدين بسرقة بنك؛ وقبل بضعة أسابيع، أطلق سراحه من السجن.