مادورو: فنزويلا ستنتج 5 ملايين برميل من النفط يوميا في 2025

كما وعد مادورو، بتعزيز عمل المشاريع المشتركة، التي أنشأتها فنزويلا على حزام النفط "أورينوكو" مع البلدان الأخرى.
يذكر أن نيكولاس مادورو قد أدى يوم الخميس الماضي اليمين الدستورية كرئيس لفنزويلا حتى عام 2025. إلا أن منظمة الدول الأمريكية بالإضافة إلى "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) أعلنتا عدم اعترافهما بولاية مادورو الجديدة. بدورها حثت محكمة فنزويلا العليا في المنفى ومقرها في واشنطن يوم الجمعة خوان غوايدو على تولي الرئاسة. وصرح غوايدو نفسه بأنه على استعداد لعمل ذلك. بل وعلى حد قوله فإن الدستور الفنزويلي يسمح له بإعلان انتخابات جديدة.
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