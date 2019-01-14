مادورو: فنزويلا ستنتج 5 ملايين برميل من النفط يوميا في 2025

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن البلاد ستنتج في عام 2025، خمسة ملايين برميل من النفط يوميا.

المكسيك — سبوتنيك . قال مادورو في كلمة أمام الجمعية الوطنية التأسيسية "خمسة ملايين برميل يوميا في عام 2025 — هذا ممكن، بشرط جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الجديدة".

كما وعد مادورو، بتعزيز عمل المشاريع المشتركة، التي أنشأتها فنزويلا على حزام النفط "أورينوكو" مع البلدان الأخرى.

يذكر أن نيكولاس مادورو قد أدى يوم الخميس الماضي اليمين الدستورية كرئيس لفنزويلا حتى عام 2025. إلا أن منظمة الدول الأمريكية بالإضافة إلى "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) أعلنتا عدم اعترافهما بولاية مادورو الجديدة. بدورها حثت محكمة فنزويلا العليا في المنفى ومقرها في واشنطن يوم الجمعة خوان غوايدو على تولي الرئاسة. وصرح غوايدو نفسه بأنه على استعداد لعمل ذلك. بل وعلى حد قوله فإن الدستور الفنزويلي يسمح له بإعلان انتخابات جديدة.