بوتين يجتمع مع رئيس زيمبابوي

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد اليوم الثلاثاء في موسكو، جلسة مباحثات مع رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، حيث سيبحثان تطوير العلاقات بين البلدين.

© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi, File أمريكا تدعو المعارضة في زيمبابوي إلى احترام نتائج الانتخابات الرئاسية

موسكو — سبوتنيك . وفقا للمكتب الصحفي للكرملين، "سيبحث قادة البلدين تنمية العلاقات الروسية الزيمبابوية، فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية الراهنة".

هذا ويتواجد رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، في موسكو في زيارة رسمية تستغرق يومين.

يذكر، أن انتخابات رئاسية وبرلمانية جرت في زيمبابوي في 30 تموز/يوليو 2018، أسفرت عن انتخاب زعيم الحزب الحاكم "الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوى- الجبهة الوطنية"، إيمرسون منانغاغوا، الذي حصل على 50.8 بالمئة من الأصوات.