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05:42 15 يناير/ كانون الثاني 2019
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    ترامب يقدم الوجبات السريعة لضيوفه في البيت الأبيض

    بسبب الإغلاق الحكومي... ترامب يقدم وجبات "ماكدونالدز" لضيوفه في البيت الأبيض (فيديو+صور)

    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    العالم
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    قالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي، سارة ساندرز، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب، أقام حفل استقبال لفريق كرة القدم الأمريكي (كليمسون تايغرز) في البيت الأبيض، بمناسبة فوزهم بالبطولة الوطنية لكرة القدم الأمريكية للجامعات.

    وأضافت، "نظرا لأن الديمقراطيين يرفضون التفاوض بشأن أمن الحدود، فإن العديد من الموظفين الدائمين في البيت الأبيض في إجازة غير مدفوعة الأجر. لذا، قام الرئيس شخصيا وعلى نفقته الخاصة بتقديم بعض الوجبات السريعة المفضلة إلى الجميع في هذا الحدث".

    وعرض التليفزيون الأمريكي ووسائل الإعلام المحلية، لقطات تظهر فيها قاعة البيت الأبيض، حيث تم وضع الطاولات، بجانب الشمعدانات الذهبية مع الشموع المضاءة، وصواني فضية تنتشر في ثلاثة صفوف مليئة بعلب الكرتون الخاصة بالوجبات السريعة.

    وفقا للبيت الأبيض، كان من بين الوجبات السريعة المقدمة، منتجات "ماكدونالدز"، و"بيرغر كينج"، و"وينديز".

    وقال ترامب في مقابلة مع الصحفيين قبل حفل الاستقبال إنه شخصيا يفضل "ماكدونالدز" أو "وينديز".

    وأضاف، "أنا يعجبني ذلك، الطعام الأمريكي الرائع".

    وتابع، "سيكون من المثير جدا أن نرى في نهاية المساء كم سيتبقى… لدينا البيتزا، و300 هامبورغر، والكثير من البطاطس المقلية، كل الطعام المفضل لدينا".

    وأغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها جزئيا، السبت 22 ديسمبر الماضي، بسبب الخلاف الشديد حول طلب الرئيس، دونالد ترامب، من الكونغرس تخصيص 5 مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

    ويعني إغلاق الحكومة الاتحادية أن المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة ستغلق، وسيعمل أكثر من 400 ألف موظف اتحادي "ضروري" في هذه الوكالات دون أجر إلى أن يتم حل الخلاف كما سيحصل 380 ألف موظف آخرين على إجازة مؤقتة.

    لكن خدمات إنفاذ القانون ودوريات الحدود وتوصيل البريد وتشغيل المطارات لن تتوقف.

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    أخبار ترامب, أخبار العالم, وجبات سريعة, كرة قدم, الإغلاق الحكومي, حفل, ماكدونالدز, البيت الأبيض, دونالد ترامب, أمريكا
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