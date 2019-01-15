بسبب الإغلاق الحكومي... ترامب يقدم وجبات "ماكدونالدز" لضيوفه في البيت الأبيض (فيديو+صور)

قالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي، سارة ساندرز، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب، أقام حفل استقبال لفريق كرة القدم الأمريكي (كليمسون تايغرز) في البيت الأبيض، بمناسبة فوزهم بالبطولة الوطنية لكرة القدم الأمريكية للجامعات.

وأضافت، "نظرا لأن الديمقراطيين يرفضون التفاوض بشأن أمن الحدود، فإن العديد من الموظفين الدائمين في البيت الأبيض في إجازة غير مدفوعة الأجر. لذا، قام الرئيس شخصيا وعلى نفقته الخاصة بتقديم بعض الوجبات السريعة المفضلة إلى الجميع في هذا الحدث".

وعرض التليفزيون الأمريكي ووسائل الإعلام المحلية، لقطات تظهر فيها قاعة البيت الأبيض، حيث تم وضع الطاولات، بجانب الشمعدانات الذهبية مع الشموع المضاءة، وصواني فضية تنتشر في ثلاثة صفوف مليئة بعلب الكرتون الخاصة بالوجبات السريعة.

WATCH: President Trump hosted the Clemson Tigers at the White House to celebrate their national championship.



The president provided the team with a fast-food feast, which he said he paid for himself. pic.twitter.com/q9fZL3fNIo — NBC News (@NBCNews) January 15, 2019

وفقا للبيت الأبيض، كان من بين الوجبات السريعة المقدمة، منتجات "ماكدونالدز"، و"بيرغر كينج"، و"وينديز".

وقال ترامب في مقابلة مع الصحفيين قبل حفل الاستقبال إنه شخصيا يفضل "ماكدونالدز" أو "وينديز".

Trump served the Clemson Tigers a fast food feast on silver platters at the White House 🍔🍟 https://t.co/jAv1uYiimk pic.twitter.com/vmoYwDWPGo — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) January 15, 2019

وأضاف، "أنا يعجبني ذلك، الطعام الأمريكي الرائع".

وتابع، "سيكون من المثير جدا أن نرى في نهاية المساء كم سيتبقى… لدينا البيتزا، و300 هامبورغر، والكثير من البطاطس المقلية، كل الطعام المفضل لدينا".

🚨🚨MUST SEE 🚨🚨



Clemson is really eating FAST FOOD at the White House!!!!!

President Trump (@realDonaldTrump) is serving McDonald's, Wendy's, Burger King and pizza to the College football National title team at the White House. @wusa9 @WUSA9sports #Clemson #FastFood #Trump pic.twitter.com/tRMaLqpvPb — Darren M. Haynes (@DarrenMHaynes) January 14, 2019

وأغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها جزئيا، السبت 22 ديسمبر الماضي، بسبب الخلاف الشديد حول طلب الرئيس، دونالد ترامب، من الكونغرس تخصيص 5 مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

#Clemson #Tigers went to the White House for winning the national championship and Trump personally paid for the food!!! He paid for #McDonald’s #burgerking #wendys pic.twitter.com/wyiVqkvc6g — Coach B.J. (@SamzSportz) January 15, 2019

ويعني إغلاق الحكومة الاتحادية أن المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة ستغلق، وسيعمل أكثر من 400 ألف موظف اتحادي "ضروري" في هذه الوكالات دون أجر إلى أن يتم حل الخلاف كما سيحصل 380 ألف موظف آخرين على إجازة مؤقتة.

لكن خدمات إنفاذ القانون ودوريات الحدود وتوصيل البريد وتشغيل المطارات لن تتوقف.