"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم كابول

أعلنت الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع عند مدخل "القرية الخضراء" في الدائرة التاسعة بالعاصمة الأفغانية كابول، مساء أمس الاثنين.

موسكو — سبوتنيك. وفقا لقناة "تولو نيوز"، قتل جراء الانفجار 4 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 113 آخرين.

© AFP 2018 / Rahmat Gul ارتفاع حصيلة المصابين بتفجير كابول إلى 90 شخصا من بينهم 23 طفلا

يذكر أن الانفجار وقع في مجمع "القرية الخضراء" بالمنطقة الكائنة ضمن الدائرة التاسعة.

وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر أيار/ مايو الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إطار مهمة "الدعم الحازم" ومسلحي "حركة طالبان" الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أنها سجلت أعلى عدد للضحايا المدنيين خلال النزاعات، في الأشهر الستة الأولى من 2018، إذ قتل 1692 مدنيا في الفترة من الأول من كانون الثاني/ يناير وحتى 30 حزيران/ يونيو 2018.