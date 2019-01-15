جنرال أمريكي يعلق على عمل ونشاط العسكريين الروس

اعترف الجيش الأمريكي أن العسكريين الروس محترفون إلى أقصى درجات الاحتراف المهني والعسكري، وتجلى ذلك من خلال التعامل والتنسيق بين الجيشين في البحار والمياه الدولية وفي المجال الجوي الدولي.

وأعلنت نائبة قائد الأسطول السادس للبحرية الأمريكية، ليزا فرانكتي، أن تصرفات العسكريين الروس في الجو والبحر مع نظرائهم الأمريكيين تتسم بالاحترام والاحترافية.

وجاء كلام فرانكتي خلال مقابلة خاصة لموقع " Defense News" الأمريكي، وقالت: "أنا في هذا المنصب منذ حوالي 10 أشهر ولدينا الفرصة لنرى ونراقب عمل العسكريين الروس في البحار المختلفة بدءا من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وبحر البلطيق، ويمكننا القول إن التنسيق والتعامل مع الروس هي احترافية ولم نسجل أي اعتراض إلا من خلال النشاط الجوي الروسي غير المحترف وكان ذلك مرة واحدة فقط".

وأضافت فرانكتي: "نعمل نحن والروس في المياه الدولية ونتوقع أن يكون العمل مهني واحترافي بين الجانبين ولا يجرنا ذلك إلى حرب خطيرة بين الدولتين فنحن نسعى للتنسيق والتعاون".

الجدير بالذكر أن العديد من النقاط الجغرافية في البحر والجو كانت مسرحا للتقارب العسكري الروسي الأمريكي، ومنها في الشرق الأوسط وتحديدا في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى الأحداث الجوية المتنوعة.