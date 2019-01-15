نتنياهو: أنصح الإيرانيين بمغادرة سوريا سريعا لأننا سنواصل سياستنا الهجومية

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى إيران، بشأن وجودها في سوريا، وذلك خلال حفل تنصيب رئيس أركان الجيش الجديد، آفوف كوشافي، اليوم الثلاثاء.

وحذر نتنياهو إيران، قائلا: "أنصح إيران بمغادرة سوريا سريعا، لأننا لن نتوقف عن سياستنا الهجومية"، وذلك بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK إيران تعلن فشل إطلاق قمر صناعي إلى المدار

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إنهم يكذبون دائما. ويكذبون عندما يقولون إن محاولتهم لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء باءت بالفشل"، لافتا إلى أن إيران تستخدم هذه الأمور لتغطية نواياهم الحقيقية لتطوير الصواريخ الباليستية.

وكان وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، قد أعلن فشل تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، فجر اليوم الثلاثاء، لأن القمر لم يستقر في مداره.

وأوضح جهرومي، أن "عملية الإطلاق فشلت في إيصال القمر الصناعي "بيام" إلى المدار، وعزا الفشل إلى عدم قدرة الصاروخ الحامل للقمر الصناعي على الوصول إلى السرعة المطلوبة في إطار ما يعرف بالمرحلة الثالثة من عملية الإطلاق"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال الوزير الإيراني، في تغريدة على صفحته في"تويتر": "كنت أود أن أسعد الجميع بالخبر الجيد، لكن أحيانا لا تسير الحياة مثلما نريد… إلا أنه ليس علينا أن نتوقف. فنحن الإيرانيون نختلف عن بقية الشعوب في الشجاعة، هذه المرة سنسعى أكثر، وسنثبت للعالم أن "دوستي" سينجح إن شاء الله".