نتنياهو: أنصح الإيرانيين بمغادرة سوريا سريعا لأننا سنواصل سياستنا الهجومية

وحذر نتنياهو إيران، قائلا: "أنصح إيران بمغادرة سوريا سريعا، لأننا لن نتوقف عن سياستنا الهجومية"، وذلك بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وكان وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، قد أعلن فشل تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، فجر اليوم الثلاثاء، لأن القمر لم يستقر في مداره.
وأوضح جهرومي، أن "عملية الإطلاق فشلت في إيصال القمر الصناعي "بيام" إلى المدار، وعزا الفشل إلى عدم قدرة الصاروخ الحامل للقمر الصناعي على الوصول إلى السرعة المطلوبة في إطار ما يعرف بالمرحلة الثالثة من عملية الإطلاق"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وقال الوزير الإيراني، في تغريدة على صفحته في"تويتر": "كنت أود أن أسعد الجميع بالخبر الجيد، لكن أحيانا لا تسير الحياة مثلما نريد… إلا أنه ليس علينا أن نتوقف. فنحن الإيرانيون نختلف عن بقية الشعوب في الشجاعة، هذه المرة سنسعى أكثر، وسنثبت للعالم أن "دوستي" سينجح إن شاء الله".
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