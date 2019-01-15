زيمبابوي ترغب في توطيد العلاقات مع روسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال منانغاغوا لوكالة "سبوتنيك":

"جئت إلى روسيا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، من أجل تعزيز العلاقات بين زيمبابوي وروسيا. نحن في زيمبابوي حريصون ومتحمسون لتوطيد وتعميق العلاقات بين البلدين. نعتقد أنه من الضروري التركيز على التعاون الاقتصادي، والعلاقات الجيدة بين بلدينا".

من الجدير بالذكر، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد جلسة مباحثات مع منانغاغوا، الذي وصل موسكو بالأمس في زيارة تستغرق يومين، لبحث العلاقات بين البلدين والقضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

يذكر، أن انتخابات رئاسية وبرلمانية جرت في زيمبابوي في 30 تموز/يوليو 2018، أسفرت عن انتخاب زعيم الحزب الحاكم " الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي- الجبهة الوطنية"، إيمرسون منانغاغوا، الذي حصل على 50.8 % من الأصوات.