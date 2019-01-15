جنرال إيراني يكشف الفرق بين الحرس الثوري والقوات العسكرية الأخرى

كشف القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، اليوم الثلاثاء، عن الفارق الجوهري بين قوات الحرس الثوري والقوات العسكرية الأخرى.

وبسحب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال جعفري، إن "مهمة القوة البرية لحرس الثورة هي توفير الأمن، إلا أن الفارق بينها وبين القوات العسكرية الأخرى هي أن الشعب هو المحور الأساسي لتنفيذ المهمات في هذه القوة".

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وأضاف القائد القائد العام للحرس الثوري، قائلا: "رغم كل المحاولات المعادية على مدى الأعوام الأربعين الماضية للحيلولة دون تقدم إيران فإن شعبنا صامد ومقاوم، ونشهد كل يوم انتصارات لأهداف الثورة الإسلامية".

وتابع: "لو جرى فرض جزء من الضغوط والمؤامرات التي فرضت على إيران، على أي دولة أخرى لكانت قد انهارت، مشيرا إلى أن كل محاولات الأعداء منصبة على الحيلولة عبر الحرب النفسية دون انعكاس الأعمال الإيجابية في البلاد، وبطبيعة الحال فإن ضعف وسائل الإعلام والتقارير في الداخل ساهم في هذا الأمر أيضا".

وجاءت تصريحات جعفري خلال مراسم افتتاح 5400 مشروع إنمائي في البلاد، من قبل القوة البرية لحرس الثورة الإيرانية.