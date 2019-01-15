زيمبابوي تخطط لشراء أسلحة روسية حديثة

أعلن رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تخطط لمواصلة التعاون مع روسيا في مجال الدفاع والأمن، لكنها تحتاج لبناء الاقتصاد لشراء أسلحة روسية "حديثة".

موسكو — سبوتنيك. وقال منانغاغوا لوكالة "سبوتنيك":

"تعاونا دائما مع روسيا في مجال الدفاع والأمن، ولن نتخلى عن ذلك، نعم، ليس لدينا اقتصاد قوي يسمح لنا بشراء ما نحتاج من روسيا، ولكننا سنصبح قادرين على شراء ما نحتاجه من أجهزة روسية حديثة عندما يصبح اقتصادنا أقوى، نحن لا نتعجل الأمر".

وأضاف منانغاغوا، أن بلاده في الوقت الحالي ترغب في التركيز على "القوة البشرية" أولا، حيث قال: "نعتقد أننا لا يجب أن نركز على الأجهزة. يجب أن نركز على تدريب القوى العاملة في الجيش".

من الجدير بالذكر، أن الرئيس بوتين سيعقد جلسة مباحثات مع منانغاغوا، الذي وصل موسكو بالأمس في زيارة تستغرق يومين، لبحث العلاقات بين البلدين والقضايا الدولية والإقليمية الراهنة.