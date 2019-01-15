ارتفاع معدل البطالة في تركيا

وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 11.6 % خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، حسب وكالة أنباء الأناضول.
معدلات البطالة في تركيا ترتفع إلى 11.6% https://t.co/ENEMlaSVIO pic.twitter.com/tAQ3sMCsvJ— المتداول العربي (@Arabictrader) January 15, 2019
وقالت مؤسسة الإحصاء التركية، اليوم الثلاثاء، إن إن عدد العاطلين عن العمل في تركيا بلغ خلال أكتوبر الماضي 3 ملايين و788 ألفا.
وبلغ معدل البطالة غير الزراعية 13.6 % في المتوسط في الفترة بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع 13.5 % بين أغسطس/آب وأكتوبر.
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