ارتفاع معدل البطالة في تركيا

قالت بيانات رسمية تركية إن معدل البطالة ارتفع في البلاد خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 11.6 % خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، حسب وكالة أنباء الأناضول.

معدلات البطالة في تركيا ترتفع إلى 11.6% https://t.co/ENEMlaSVIO pic.twitter.com/tAQ3sMCsvJ — المتداول العربي (@Arabictrader) January 15, 2019

وقالت مؤسسة الإحصاء التركية، اليوم الثلاثاء، إن إن عدد العاطلين عن العمل في تركيا بلغ خلال أكتوبر الماضي 3 ملايين و788 ألفا.

وبلغ معدل البطالة غير الزراعية 13.6 % في المتوسط في الفترة بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع 13.5 % بين أغسطس/آب وأكتوبر.