روحاني: مهما طالت زيارة بومبيو إلى المنطقة فهي تبقى مكاننا وليس مكانهم

قلل الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، من جدوى الزيارة الطويلة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمنطقة، والتي شملت ثمان دول عربية، على وضع طهران ونفوذها في المنطقة.

ويهدف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من وراء جولته في الشرق الأوسط، إلى حشد تأييد حلفاء واشنطن لقمة عالمية تعقد في بولندا، يومي 13 و14 فبراير/شباط المقبل، وتركز على أمن الشرق الأوسط، ومواجهة ما تراه الولايات المتحدة "مخططات إيران التوسعية"، بحسب "رويترز".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن روحاني، قوله أمام المجلس الإداري لمحافظة غلستان شمال طهران، إن "الولايات المتحدة لن تستطيع أن تبني جدارا حول إيران، الرئيس الأمريكي يسعى لإيجاد خلاف بين الشعب والحكومة وعزل إيران".

وتابع: "إذا لف وزير الخارجية الأمريكي 10 أسابيع في المنطقة، هذه المنطقة تبقى مكاننا وليس مكانهم".

وأضاف الرئيس الإيراني: "إننا سوف لن نتراجع ولن نتخلى عن أهدافنا. إن للحرب النفسية والحرب الاقتصادية ظروفها الخاصة، وعلينا أن نقف أمام العدو مثلما عملنا خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988).