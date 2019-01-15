أردوغان: تركيا دولة أشقائنا الأكراد أيضا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا هي دولة الأكراد أيضا، وذلك في كلمة له أمام الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية".

وأضاف أردوغان: "استضفنا 300 ألف من إخوتنا الأكراد من عين العرب وأغلقنا أبوابنا للإرهابيين"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.

وتابع الرئيس: "تركيا دولة أشقائنا الأكراد أيضا"، مضيفا: "أمامنا عناصر إرهابية في منبج وشرق الفرات فضلا عن بقايا داعش".

​كما ذكر أن "مقارنة الوجود التركي في سوريا مع وجود القوى الأخرى، يعد إهانة لتاريخنا"، مؤكدا: "لن نسمح أبدا بإقحام داعش و (ي ب ك) في حدودنا وسندفنهم في حفرهم".

وأضاف أردوغان: "بينما كانت القوى التي أغرقت سوريا في بحور من الدماء والدموع تسرح وتمرح في المنطقة، ظهرت جهات تطالب تركيا بالتزام الصمت حيال ما يجري في سوريا، وهذه الجهات كانت تخطط لنقل الأحداث الدموية إلى الداخل التركي، فلم نسمح ولن نسمح بذلك مستقبلا".