أردوغان: سيتم تشكيل المنطقة الآمنة شمالي سوريا من قبلنا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيتم تشكيل "منطقة آمنة" في سوريا، من قبل بلاده، لافتا إلى أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي حول هذا الأمر.

وذكر الرئيس التركي، في كلمة له أمام الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، "ترامب تحدث عن المنطقة الآمنة وأكد مجددا أنه سيسحب قواته من سوريا"، وذلك بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وتابع أردوغان "نرحب بتبني ترامب مواقف مختلفة بشأن سوريا، لكنها لا تنعكس على أرض الواقع"، مضيفا "أحزننا اختلاف المواقف مع الولايات المتحدة بشأن سوريا".

وذكر الرئيس أنه أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب، مساء أمس، وكانت إيجابية، مضيفا "ترامب أكد لي مجددا قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا".

#عاجل | #أردوغان: #ترامب أكد لي مجددا في المكالمة الهاتفية أمس قراره بسحب القوات الأمريكية من سورياhttps://t.co/GWS88BbZ7Q — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 15, 2019

​كما أوضحأنه توصل إلى تفاهم وصفه بـ "التاريخي" مع ترامب يشمل النواحي السياسية والاقتصادية، وذلك بعد أيام من تهديد ترامب بتدمير تركيا اقتصاديا.

وأضاف "أثق بأني توصلت إلى تفاهم تاريخي مع ترامب، يشمل النواحي السياسية والاقتصادية خلال اتصالنا الذي جرى بالأمس".

وتابع أردوغان أن "ترامب تحدث عن المنطقة الآمنة التي سنقوم بإنشائها وأكد أن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا".