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13:35 15 يناير/ كانون الثاني 2019
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    دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون

    "داعش" يهدد الأميرة كيت ميدلتون: نعلم ماذا تأكلين ويمكننا تسميمه

    © AP Photo / Eddie Mulholland
    العالم
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    كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تنظيم "داعش" الإرهابي بعث برسائل مشفرة إلى دوقة كامبريدج، الأميرة كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، حوت تهديدات خطيرة.

    ونقلت صحيفة "الديلي ستار" البريطانية عن مصدر في شرطة "سكوتلانديار" قوله، إنهم يدرسون في تلك الرسائل الخطيرة، التي تم إرسالها عبر تطبيق "تلغرام" إلى الأميرة كيت ميدلتون.

    ابن ولي عهد بريطانيا، الأمير وليام، وزوجته دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون
    © REUTERS / Britta Pedersen
    انتشار صور "غير لائقة" لدوق ودوقة كامبريدج الأمير وليام والأميرة كيت ميدلتون
    وحوت تلك الرسائل، بحسب المصدر الأمني، تهديدا مباشرا بقتل دوقة كامبريدج، عن طريق تسميم الطعام الخاص بها.

    وتضمنت الرسالة تهديدا جاء فحواه: "نعلم بالتفصيل ما تأكلينه، ومن أين تحضرينه، ويمكننا العبث بطعامك ووضع السم فيه".

    وجاءت تلك الرسائل، ضمن صور منتشرة على حسابات معروف بانتمائها للتنظيم الإرهابي، وموضوع على صورة كيت ميدلتون علامة "إكس"، وعليها تعليق: "نعرف ما تأكله، وسنحاول تسميمه".

    وأوضح المصدر الأمني أن الأميرة كيت ليست الوحيدة المستهدفة من قبل "داعش"، بل أيضا التهديدات طالت أيضا ابنها الأمير جورج.

    وكشف المصدر الأمني أن أجهزة الشرطة والاستخبارات، أخذت تلك التهديدات ضد دوقة كامبريدج على محمل الجد، وتم اكتشاف تلك الرسائل مرتبطة بشخص ينتمي إلى التنظيمات المتطرفة في مدينة مانشستر يدعى، حسين رشيد.

    واكتشفت الأجهزة الأمنية أن حسين رشيد، البالغ من العمر 32 عاما، محكوم عليه بالسجن مدى الحياة، بسبب تحريضه عدد من أنصار "داعش" على قتل الأمير جورج، عبر مجموعة خاصة عبر تطبيق "تلغرام"، بعدما نشر صورته، مرفقة بعنوان مدرسته وطريق عودته إلى المنزل، واضعا خطة بقتله عن طريق تسميم الآيس كريم الذي يفضل الأمير جورج تناوله دوما.

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    أخبار بريطانيا, تهديد, تهديد بالقتل, تهديدات إرهابية, تهديدات, العائلة المالكة البريطانية, داعش, الأمير جورج, كيت ميدلتون, الأمير هاري, بريطانيا
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