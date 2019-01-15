تضامن كندي مع موظفين في أمريكا... هذا ما أرسلوه لهم

فاجأ موظفو الرقابة الجوية الكندية زملاءهم بهدية بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الجزئي لليوم الـ25، والذي يعد أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

يستمر الإغلاق الحكومي الأمريكي الجزئي، الذي بدأ في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس حول طلب الرئيس تخصيص 5 مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

وأرسل موظفون كنديون يعملون في المراقبة الجوية مئات من شرائح البيتزا إلى نظرائهم الأمريكيين الذين يعملون من دون تقاضي رواتبهم بسبب الإغلاق الحكومي.

والمراقبون الجويون الأمريكيون من بين 450 ألف موظف أصبحوا غير قادرين على تعليق عملهم أو تولي وظيفة أخرى، لذلك يعملون بدون أجر.

فخدمات إنفاذ القانون ودوريات الحدود وتوصيل البريد وتشغيل المطارات لا تتوقف عن العمل في حال إغلاق الحكومة الاتحادية، فهم من الوظائف التي تعمل بشكل "ضروري" دون أجر إلى أن يتم حل الخلاف بينما يحصل 380 ألف موظف آخرين على إجازة مؤقتة.

واستلم 24 مركز مراقبة جوية بالولايات المتحدة، نحو 300 وجبة بيتزا مهداة من الرابطة الكندية لمراقبة الحركة الجوية، بحسب رئيسها بيتر دافي.

وأضاف دافي، في تعليق له على حسابه على فيسبوك، "هذه الحركة تمثل تعاطف المراقبين الجويين الكنديين مع زملائهم الأمريكيين، وأنهم يفكرون فيهم طوال الوقت".

أزمة الطعام وصلت إلى البيت الأبيض أيضا، حيث قالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي، سارة ساندرز، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب، أقام حفل استقبال لفريق كرة القدم الأمريكي (كليمسون تايغرز) في البيت الأبيض، بمناسبة فوزهم بالبطولة الوطنية لكرة القدم الأمريكية للجامعات.

Trump served the Clemson Tigers a fast food feast on silver platters at the White House 🍔🍟 https://t.co/jAv1uYiimk pic.twitter.com/vmoYwDWPGo — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) January 15, 2019

​وأضافت، "نظرا لأن الديمقراطيين يرفضون التفاوض بشأن أمن الحدود، فإن العديد من الموظفين الدائمين في البيت الأبيض في إجازة غير مدفوعة الأجر. لذا، قام الرئيس شخصيا وعلى نفقته الخاصة بتقديم بعض الوجبات السريعة المفضلة إلى الجميع في هذا الحدث".

وعرض التليفزيون الأمريكي ووسائل الإعلام المحلية، لقطات تظهر فيها قاعة البيت الأبيض، حيث تم وضع الطاولات، بجانب الشمعدانات الذهبية مع الشموع المضاءة، وصواني فضية تنتشر في ثلاثة صفوف مليئة بعلب الكرتون الخاصة بالوجبات السريعة.

WATCH: President Trump hosted the Clemson Tigers at the White House to celebrate their national championship.



The president provided the team with a fast-food feast, which he said he paid for himself. pic.twitter.com/q9fZL3fNIo — NBC News (@NBCNews) January 15, 2019

​وفقا للبيت الأبيض، كان من بين الوجبات السريعة المقدمة، منتجات "ماكدونالدز"، و"بيرغر كينج"، و"وينديز".

وقال ترامب في مقابلة مع الصحفيين قبل حفل الاستقبال إنه شخصيا يفضل "ماكدونالدز" أو "وينديز".

وأضاف، "أنا يعجبني ذلك، الطعام الأمريكي الرائع".

وتابع، "سيكون من المثير جدا أن نرى في نهاية المساء كم سيتبقى… لدينا البيتزا، و300 هامبورغر، والكثير من البطاطس المقلية، كل الطعام المفضل لدينا".