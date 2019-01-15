خامنئي يوجه طلبا بشأن حادث الطائرة العسكرية... ومفاجأة حول شحنتها

طلب آية الله الخامنئي توضيحا بشأن حادث تحطم طائرة إيرانية، أمس الاثنين، غرب العاصمة طهران.

ودعا الخامنئي إلى "تحديد نقاط الضعف والأخطاء الاحتمالية في حادث تحطم طائرة الشحن التابعة للجيش" حسب وكالة أنباء فارس.

⭕️ قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي يعزي بضحايا حادث سقوط طائرة شحن ايرانية pic.twitter.com/Hcl5Gl7gg1 — قناة الأهوازالفضائية (@AlAhvazTV) January 15, 2019

وأكد الخامنئي أسفه وتعازيه، ومواساته لأسر الضحايا وكوادر الجيش وسلاح الجو الإيراني.

وتحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو الإيراني، في أثناء عودته ا من قرغيزيا وكانت تحمل على متنها شحنة لحوم.

#ايران |

مقتل 15 راكبا في سقوط طائرة شحن عسكرية ايرانية

التفاصيل: https://t.co/GOh7CJ7I31 pic.twitter.com/kt3etOSKD2 — قناة كلمة الفارسية (@kalemeh_a) January 15, 2019

وتعرضت الطائرة البوينغ 707 إلى السقوط في مدينة كرج الإيرانية، ما تسبب في وفاة 15 شخصا معظمهم من الجيش.

وانحرفت الطائرة عن المدرج، واصطدمت بالمباني السكنية.