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15:09 15 يناير/ كانون الثاني 2019
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    نجيرفان البارزاني

    نيجيرفان البارزاني: تربطنا بطهران علاقات أخوة وصداقة

    © REUTERS /
    العالم
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    شدد رئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، على أهمية العلاقات الثنائية بين الجانبين على مختلف الصعد والعمل على تعزيزها.

    وأكد نيجيرفان البارزاني خلال مؤتمر اقتصادي عقد في أربيل بحضور ظريف: "طالما مدت إيران يد التعاون والصداقة إلى إقليم كردستان ولن ننسى مواقف إيران التي بادرت بمساعدتنا في مختلف المراحل وإيصال صوت ومأساة حلبجة إلى العالم"، مضيفا:" تربطنا بطهران علاقات إخوة وصداقة"، كما نقل موقع "رووداو".

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    وأضاف البارازاني: "الشركات الإيرانية العاملة في إقليم كردستان تعاملت بصبر مع الأزمة المالية التي عصفت بالإقليم"، مبينا:" نبذل جهودا حثيثة بغية حل المشكلات التي يعاني منها رجال الأعمال والتجار الإيرانيون".

    وتابع رئيس الوزراء الكردستاني: "نعمل على تعزيز العلاقات مع إيران"، معبرا عن تفائله "بشأن المستقبل فالأوضاع تسير نحو التحسن".

    وبشأن العلاقات مع بغداد، جدد نيجيرفان البارزاني التعبير عن دعمه الكامل لحكومة عادل عبد المهدي وأمله في تسوية الخلافات العالقة مع بغداد على أساس الدستور.

    وتوجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، منذ أمس الأول الأحد، إلى بغداد على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، التقى إلى الآن بعدد كبير من الشخصيات والمسؤولين العراقيين من أهمهم نظيره العراقي محمد علي الحكيم، ورئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، والرئيس العراقي برهم صالح.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    نيجرفان بارزاني, محمد جواد ظريف, إقليم كردستان, إيران, العراق
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