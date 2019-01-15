مجلس الأمن الروسي: يجب على أمريكا تقديم خطة للخروج من سوريا

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أنه يجب على الولايات المتحدة أن تقدم خطة مرحلية للخروج من سوريا، بعد ذلك فقط ستؤخذ تصريحاتهم على محمل الجد.

موسكو — سبوتنيك. وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "أعتقد أن تصريحات الجانب الأمريكي ستكون جديرة بالاهتمام فقط عندما تقدم الولايات المتحدة خطة مرحلية لانسحابها من سوريا، حيث سينعكس دقة التوقيت والإطار الجغرافي وتسلسل تنفيذ هذا العملية".

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في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018 أعلن ترامب بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في سوريا. مشيرا إلى أن هذا هو السبب الوحيد الذي كان لبقاء الجيش الأمريكي في البلاد.

وفي وقت لاحق، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة بدأت في سحب قواتها من سوريا، لكن الانتصار على تنظيم "داعش"، لا يعني نهاية عمل التحالف.