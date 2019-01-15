طالبان: إيقاف المحادثات مع واشنطن إذا رفضت مناقشة انسحاب القوات الأجنبية

أعلنت حركة "طالبان" عن أنها ستوقف كل المحادثات والمفاوضات مع الولايات المتحدة إذا رفضت الأخيرة مناقشة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

كابول — سبوتنيك . أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، أنها ستوقف كل المحادثات والمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذا رفضت الأخيرة مناقشة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان

وذكر بيان صادر عن الحركة أن "الولايات المتحدة اتفقت خلال الدوحة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 حول مناقشة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان ومنع استخدام أفغانستان ضد دول أخرى، وهي الآن تتراجع عن جدول الأعمال وتضيف من جانب واحد مواضيع جديدة".

وأضاف البيان بحسب ما نقلت قناة "شمشاد" الأفغانية: "تحذر الإمارة الولايات المتحدة من أنه إذا استمرت الحالة الراهنة واستمرت أمريكا في عدم صحتها، فعندئذ سوف تضطر "الإمارة الإسلامية" إلى وقف كل المحادثات والمفاوضات حتى تنتهي أمريكا من ضغوطها غير القانونية ومناورتها والتقدم نحو سلام حقيقي".