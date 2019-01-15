ماي تحذر من ازدياد الانقسام والفرقة في الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بأن تنظيم أي استفتاء آخر حول الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لن يؤدي سوى للانقسام والفرقة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بأي اتفاق آخر.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت ماي، اليوم الثلاثاء في كلمة أمام البرلمان قبل التصويت النهائي على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي: "أي استفتاء آخر حول الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤدي لمزيد من الانقسام".

© REUTERS / DYLAN MARTINEZ ماي: كارثة ستقع في بريطانيا إذا بقينا كذلك

وأضافت ماي : "الاتحاد الأوروبي لن يوافق على أي اتفاق آخر وليس أمامنا خيار الليلة سوى التصويت لصالح هذا الاتفاق".

وتابعت ماي: "التصويت اليوم يعني الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب دون اتفاق".

وأضافت أن: "التصويت ضد هذا الاتفاق هو تصويت لمزيد من الانقسام والفرقة والضبابية".

يذكر أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، توصلت إلى اتفاق مع بروكسل بشأن الانسحاب، لكنها اضطرت لتأجيل تصويت البرلمان عليه في وقت سابق هذا الشهر بعدما أقرت بأنها ستخسر بهامش كبير.

كما اتخذت المملكة المتحدة قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو/ حزيران 2016. وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج.