"العموم البريطاني" يرفض خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

صوت مجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، على رفض خطة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي.

موسكو — سبوتنيك. وصوت لصالح خطة الخروج التي اقترحتها رئيسة الوزراء 202، بينما رفضها 432 من أعضاء المجلس.

© AP Photo / ماي تحذر من ازدياد الانقسام والفرقة في الاتحاد الأوروبي

من جانبها قالت ماي ، إن "البرلمان عبر عن رأيه والحكومة ستستمع".

ووعدت ماي، بتقديم خطة الخطوات التالية للخروج من الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين المقبل، في حال لم يسحب البرلمان الثقة من الحكومة التي تترأسها.

وأعلنت ماي، في وقت سابق بأن تنظيم أي استفتاء آخر حول الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لن يؤدي سوى للانقسام والفرقة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بأي اتفاق آخر.

واتخذت المملكة المتحدة قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو/ حزيران 2016. وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج.