زعيم المعارضة البريطانية يقترح سحب الثقة من الحكومة

القاهرة — سبوتنيك. وقال كوربن في كلمة عقب تصويت البرلمان بالرفض: "هذه أكبر هزيمة لهذه الحكومة"،

مضيفا: لا يمكن لرئيسة الوزراء بعد عامين من الفشل أن تفاوض الاتحاد الأوروبي من أجل اتفاق جيد لهذا البلد وهذا الشعب".

وتابع كوربن: الحكومة قد خسرت ثقة هذا المجلس وهذا الشعب، ولذلك أنا قدمت اقتراحا بطرح الثقة من هذه الحكومة، وأنا سعيد أنه ستتم المناقشة غدا حول عدم كفاءة هذه الحكومة.

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وصوت مجلس العموم البريطاني، على رفض خطة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث صوت لصالح خطة الخروج التي اقترحتها رئيسة الوزراء 202، بينما رفضها 432 من أعضاء المجلس.