المفوضية الأوروبية: خطورة انسحاب بريطانيا غير المنظم ازدادت بعد تصويت الليلة

أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن أسفه للقرار الذي اتخذه مجلس العموم البريطاني برفض الخطة التي اتفقت عليها رئيسة الوزراء تريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي للخروج من الاتحاد (البريكست)، كما حث المملكة المتحدة على توضيح نوياها في أقرب وقت ممكن.

أمستردام — سبوتنيك. وقال يونكر في تصريح صحفي "علمت مع الأسف بالنتائج التي أسفر عنها تصويت مجلس العموم البريطاني هذا المساء".

© AP Photo / Tim Ireland "العموم البريطاني" يرفض خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

وأضاف يونكر "من جانب الاتحاد الأوروبي ، عملية الموافقة على اتفاق الانسحاب مستمرة"، مؤكدا أن اتفاق الانسحاب هو الحل الوسط والاتفاق الوحيد الممكن، لأنه يقلل من الأضرار الناجمة عن البريكست على كلا من المواطنين والأعمال في كل أوروبا".

وتابع يونكر "خطورة انسحاب بريطانيا غير المنظم ازدادت بعد تصويت الليلة، ورغم أننا لا نرغب في ذلك، إلا أن المفوضية الأوروبية مستمرة في العمل على خطة للطوارئ لضمان الاستعداد الكامل للاتحاد الأوروبي".

وأكد يونكر في نهاية حديثة "أحث المملكة المتحدة على توضيح نوياها في أقرب وقت ممكن".

وصوت مجلس العموم البريطاني، على رفض خطة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث صوت لصالح خطة الخروج التي اقترحتها رئيسة الوزراء 202، بينما رفضها 432 من أعضاء المجلس.