المفوضية الأوروبية: خطورة انسحاب بريطانيا غير المنظم ازدادت بعد تصويت الليلة

أمستردام — سبوتنيك. وقال يونكر في تصريح صحفي "علمت مع الأسف بالنتائج التي أسفر عنها تصويت مجلس العموم البريطاني هذا المساء".
وتابع يونكر "خطورة انسحاب بريطانيا غير المنظم ازدادت بعد تصويت الليلة، ورغم أننا لا نرغب في ذلك، إلا أن المفوضية الأوروبية مستمرة في العمل على خطة للطوارئ لضمان الاستعداد الكامل للاتحاد الأوروبي".
وأكد يونكر في نهاية حديثة "أحث المملكة المتحدة على توضيح نوياها في أقرب وقت ممكن".
وصوت مجلس العموم البريطاني، على رفض خطة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث صوت لصالح خطة الخروج التي اقترحتها رئيسة الوزراء 202، بينما رفضها 432 من أعضاء المجلس.
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