رئيس الغابون يظهر على كرسي متحرك بعد عودته إلى البلاد

ظهر الرئيس الغابوني علي بونغو في لقطات بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، وهو يتحدث مبتسما مع عدد من الوزراء بعد عودته إلى البلاد بعد قضائه فترة علاج بالخارج أحبط خلالها الجيش محاولة انقلاب.

وخلال لقطات بثها التلفزيون اليوم، تضمنت إدلاء وزراء حكومة جديدة باليمين، ظهر بونجو وهو يتحدث لكن ذراعه اليمنى كانت لا تتحرك كما كانت تعبيرات وجهه ثابتة في الأغلب.

وعاد بونغو، صباح اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من شهرين من الغياب خارج بلاده، لترؤس مراسم أداء الحكومة الجديدة لليمين، صباح اليوم الثلاثاء.

وغادر الرئيس الغابوني، على بونغو، المغرب، عائدا إلى بلاده بعد شهرين من الغياب، حسب وكالة أنباء "الأناضول".

وحدثت فى الغابون محاولة انقلاب فاشلة نفذها عدد من الضباط، حيث اعتبره ضباط الانقلاب غير قادر على إدارة البلاد.

لكن بونغو أعلن تشكيل حكومة جديدة، ومكتب جديد للرئاسة.

1 week on from the attempted coup, President Ali Bongo has arrived back in Gabon for swearing in of the new cabinet.

He had been out of the Country since October 24th after he fell ill in Saudi Arabia and then travelled to Morocco for medical care.

(Images released by Presidency) pic.twitter.com/O9zYYemtPl — Samira Sawlani (@samirasawlani) January 15, 2019

​ووصل بونغو، إلى الحكم، عبر انتخابات، شككت المعارضة في نتائجها عقب وفاة والده عمر بونغو، في 2009، الذي حكم هذا البلد الإفريقي لمدة 41 عاما.

ودخل بونغو المستشفى في العاصمة السعودية الرياض إثر إصابته بـ"وعكة صحية" نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقد زاره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أربعة أيام من نقله إلى المستشفى في السعودية، أكد المتحدث باسم الرئاسة إيك نغوني أن الرئيس يعاني "وعكة ناجمة عن إرهاق حاد" بسبب نشاطاته المكثفة جدا خلال الأشهر الأخيرة.

وغادر بعدها الرئيس الغابوني، الرياض، متوجها إلى العاصمة المغربية الرباط، لقضاء فترة نقاهة في مؤسسة استشفائية.