بوتين: روسيا تحترم النهج الذي اتخذته القيادة الصربية بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا تحترم النهج الذي اتخذته صربية بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولا تحاول وضعها أمام خيار مصطنع، كون طموحات التكامل الأوروبي لبلغراد لا تشكل عقبة أمام زيادة التعاون مع موسكو.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع صحيفتي "بوليتيكا" و"فيتشيرني نوفوستي" الصربيتان عشية زيارته لبلغراد: "نحن نحترم النهج الذي اتخذته القيادة الصربية بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى نقيض الشركاء الغربيين لا نحاول أن نضع بلغراد أمام خيار اصطناعي — أما ان تكونوا مع روسيا أو مع الاتحاد الأوروبي".

© AP Photo / Petros Giannakouris دولتان جديدتان قد تنضمان للاتحاد الأوروبي

وشدد بوتين على أن "عمليات التكامل في العالم تتطور بشكل ديناميكي، وتشمل دولا وجمعيات جديدة، وتخلق تشكيلات واعدة. لذلك، نحن على قناعة بأن تطلعات التكامل الأوروبي لصربيا، وكذلك مشاركة روسيا في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي، لا تشكل عقبة أمام بناء تعاوننا المتنوع".

يذكر أن دول البلقان الغربية، ألبانيا، ومقدونيا، والجبل الأسود، وصربيا ترشحت رسميا للعضوية في الاتحاد الأوروبي:.

وبدأت المفاوضات بشأن الانضمام مع اثنتين منها، وهي الجبل الأسود، وصربيا.وسبق للاتحاد الأوروبي أن منح وضع مرشحين لعضوية الاتحاد، لكل من ألبانيا ومقدونيا وصربيا والجبل الأسود، وفي شباط/ فبراير 2016، قدمت البوسنة والهرسك طلبا رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما تسعى كوسوفو التي اعترفت بها 23 دولة من أصل 28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أيضا للحصول على العضوية في الاتحاد.