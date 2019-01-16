بوتين: روسيا تحترم النهج الذي اتخذته القيادة الصربية بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع صحيفتي "بوليتيكا" و"فيتشيرني نوفوستي" الصربيتان عشية زيارته لبلغراد: "نحن نحترم النهج الذي اتخذته القيادة الصربية بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى نقيض الشركاء الغربيين لا نحاول أن نضع بلغراد أمام خيار اصطناعي — أما ان تكونوا مع روسيا أو مع الاتحاد الأوروبي".
يذكر أن دول البلقان الغربية، ألبانيا، ومقدونيا، والجبل الأسود، وصربيا ترشحت رسميا للعضوية في الاتحاد الأوروبي:.
وبدأت المفاوضات بشأن الانضمام مع اثنتين منها، وهي الجبل الأسود، وصربيا.وسبق للاتحاد الأوروبي أن منح وضع مرشحين لعضوية الاتحاد، لكل من ألبانيا ومقدونيا وصربيا والجبل الأسود، وفي شباط/ فبراير 2016، قدمت البوسنة والهرسك طلبا رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما تسعى كوسوفو التي اعترفت بها 23 دولة من أصل 28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أيضا للحصول على العضوية في الاتحاد.
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