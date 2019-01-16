تسجيل
07:21 16 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

    خامس قوة اقتصادية عالميا تدخل "في المجهول"...كل ما يجب معرفته عن رفض اتفاق البريكست

    © REUTERS / ANNEGRET HILSE
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    رفض البرلمان البريطاني بأغلبية ساحقة، أمس الثلاثاء، الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تريزا ماي مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي.

    رفض البرلمان يمثل صفعة للجهود التي تبذلها رئيسة الوزراء من أكثر من شهر لإقناع النواب بأن الاتفاق هو أفضل صفقة يمكن أن تحصل عليها بريطانيا. وبهذا التصويت تدخل بريطانيا، خامس قوة اقتصادية عالميا، "في المجهول"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

    هزيمة ساحقة

    تلقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هزيمة ساحقة في تصويت تاريخي في البرلمان الثلاثاء حول اتفاق بريكسيت الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، ما يدخل بريطانيا، خامس أكبر قوة اقتصادية "في المجهول".

    وصوت النواب البريطانيون بغالبية ساحقة، أمس الثلاثاء، على رفض اتفاق بريكسيت الذي توصلت إليه لندن مع بروكسل في تصويت تاريخي يترك مصير الخروج من الاتحاد معلقا.

    ورفض النواب في مجلس العموم بغالبية 432 صوتا مقابل 202 الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. ومباشرة بعد التصويت قالت ماي "إن المجلس قد قال كلمته والحكومة ستمتثل".

    وتابعت رئيسة الوزراء "من الواضح أن المجلس لا يؤيد هذا الاتفاق، لكن التصويت هذه الليلة لا يكشف ماذا يؤيد".

    مضيفة أن التصويت لا يكشف "أي شيء حول الطريقة التي ينوي فيها (المجلس) تطبيق قرار"الشعب البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، أو حتى ما إذا كان ينوي فعل ذلك. وقالت ماي "استمعوا للشعب البريطاني الذي يريد تسوية هذه المسألة".

    محاولة اللحظة الأخيرة

    وكانت ماي قد قامت بمحاولة أخيرة لإنقاذ خطتها لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد نحو خمسة عقود، وقالت ماي للنواب إن الواجب يفرض عليهم تطبيق ما صوت من أجله البريطانيون في استفتاء 2016.

    وأكدت: "أعتقد أن الواجب يفرض علينا تطبيق القرار الديمقراطي للشعب البريطاني"، محذرة النواب من أن الاتحاد الأوروبي لن يعرض "اتفاقا بديلا".

    وأضافت أن:

    المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منا في هذا التوقيت كبيرة جدا، لأنه قرار تاريخي سيحدد مستقبل بلادنا لأجيال".

    وقبل نحو الشهرين من موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس، لا تزال بريطانيا منقسمة بشدة بشأن ما يجب أن يحدث لاحقا.

    "لا اتفاق؟ لا مشكلة"

    رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لندن 13 أبريل/ نيسان 2018
    © AP Photo /
    ماي تحذر من ازدياد الانقسام والفرقة في الاتحاد الأوروبي
    أجبرت معارضة الاتفاق ماي على تأجيل التصويت في كانون الأول/ديسمبر على أمل الحصول على تنازلات من بروكسل.

    ولم يقدم قادة الاتحاد الأوروبي سوى سلسلة من التوضيحات، إلا أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في ستراسبورغ الثلاثاء ألمح إلى احتمال إجراء مزيد من المحادثات رغم أنه استبعد إعادة التفاوض الكامل على نص الاتفاق.

    وقال: "لقد تم القيام بكل شيء في الأسابيع والأشهر الأخيرة للتعبير عن اهتمامنا بالتوصل إلى قرار إيجابي (…) إلا أني أشك في أنه يمكن إعادة فتح الاتفاق للنقاش مرة أخرى".

    والتصويت هو ذروة أكثر من عامين من النقاش داخل بريطانيا بعد نتيجة الاستفتاء على بريكسيت في 2016، وهي النتيجة التي وجد معظم النواب المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي صعوبة في تقبلها.

    وتجمع عدد من المؤيدين والرافضين للبريكسيت أمام البرلمان مع بدء اليوم الأخير من النقاش. وحمل بعضهم لافتة كتب عليها "عضوية الاتحاد الأوروبي هي أفضل اتفاق"، بينما كتب على أخرى "لا اتفاق؟ لا مشكلة".

    وستراقب الأسواق المالية كذلك نتيجة التصويت، وحشدت العديد من شركات التعامل بالعملات المزيد من الموظفين بمناسبة التصويت بينما أوقفت شركة واحدة على الأقل التعاملات لتجنب تحركات مفرطة للعملة.

    وقالت المحللة في موقع "إنتراكتيف إنفسيتور" للتعاملات المالية ريبيكا أوكيفي "تصويت اليوم هو نتيجة معروفة ولذلك فمن غير المرجح أن تحدث حركة كبيرة في الجنيه الإسترليني".

    وأضافت "ستبدأ التفاعلات الكبيرة بعد اليوم عندما يتضح ما سيحدث تاليا"، متوقعة أن قرارا بعدم مغادرة الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى ارتفاع الجنيه بشكل كبير بينما الخروج بدون اتفاق سيؤدي إلى انخفاضه إلى مستويات قياسية.

    وهذا ما تعنيه الهزيمة

    في حال الهزيمة، يجب على الحكومة أن تحدد الخطوات التي ستحدث تاليا بحلول يوم الاثنين المقبل.

    وتتزايد التكهنات في جانبي القناة بأن ماي ستطلب تأجيل البريكسيت. لكن مصدرا دبلوماسيا صرح أن أي تمديد لن يكون ممكنا بعد 30 حزيران/يونيو عند قيام البرلمان الأوروبي الجديد.

    وتشمل خطة الانسحاب مشاريع للمرحلة الانتقالية بعد بريكسيت إلى حين إقامة شراكة جديدة مقابل مساهمات ميزانية مستمرة من لندن. وفي حال عدم الموافقة على الخطة وإذا لم يحدث أي تأخير فإن بريطانيا ستقطع علاقات استمرت 46 عاما مع أقرب جاراتها دون اتفاق يخفف من وقع الضربة.

    انظر أيضا:

    ماي: هناك من يسعى لمحاولة تأجيل أو إيقاف عملية البريكست
    رئيسة وزراء اسكتلندا: قرار ماي تأجيل التصويت على الـ"البريكست" تصرف "جبان مثير للشفقة"
    "ترحيل لاعبين".."البريكست" يلقي بظلاله على الدوري الإنجليزي الممتاز
    توماس كوك: حركة السفر الجوي قد تتوقف أسبوعا بعد "البريكست"
    ماي تعلن خطتها حول البريكست الأسبوع المقبل
    الكلمات الدلالية:
    تريزا ماي, البريكست, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فريق روسيا كاماز-ماستير المشارك في سباق رالي داكار 2019 في بيرو، خلال المرحلة الرابعة، في فئة قيادة الشاحنات، بين أريكيبا وتاكنا، سائقي الفريق: دميتري سوتنيكوف، ودميتري نيكيتين، وإلنور موستافين
    "كاماز-ماستير" الروسي في "رالي داكار 2019"
    قانون حماية السامية...فقط لليهود والذين يحبون أمريكا
    قانون حماية السامية... للذين يحبون أمريكا
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك