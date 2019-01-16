موظفون دون أجر..استدعاء 50 ألف موظف أمريكي من إجازاتهم

استدعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 50 ألف موظف حكومي تم إرسالهم في إجازات قسرية غير مدفوعة الأجر، بسبب تعليق جزئي في بعض الدوائر الحكومية.

فبحسب صحيفة "Washington Post"، فإن إدارة الرئاسة الامريكية استدعت الموظفين من إجازاتهم.

© AP Photo / Alex Brandon الحكومة الأمريكية تغلق أبوابها جزئيا

حيث تم استدعاء موظفين في دائرة الضرائب وموظفي مراقبة الطيران ومفتشي معامل الأدوية، وبحسب الصحيفة فإن على الموظفين العمل دون أجر.

وكانت محكمة أمريكية قد رفضت طلبا من النقابات العمالية، يلزم الدولة السلطات الحكومية بدفع أجر لهؤلاء الموظفين الذين أجبروا على العمل في أثناء وقف العمل في الدوائر الحكومية، أو ماعرف بـ"شاتدون".

يذكر بأن عددا من الدوائر الحكومية كوزارة الخارجية والعدل والأمن الداخلي والزراعة يعملون منذ 22 كانون الأول/ديسمبر من العام الفائت بشكل مخفض، حيث تم تخفيض عدد الموظفين في هذه الدوائر.

وحوالي 800 ألف موظف مدني دون يعملون دون أجر وقد تم إرسال العديد من الموظفين في إجازات قسرية.

وتعاني الدوائر الحكومية من هذه المشاكل على خلفية الصراع بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والحزب الديمقراطي بشأن تمويل الإجراءات الأمنية على الحدود الجنوبية للبلاد.