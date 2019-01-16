القضاء على 6 أشخاص نفذوا هجوما على فندق في كينيا

تمكنت قوات الأمن الكينية من القضاء على 6 مسلحين شاركوا في الهجوم على فندق "دوزيت" في نيروبي، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا، حسبما أفادت صحيفة "ستار" نقلا عن مصدر في الشرطة.

موسكو — سبوتنيك. وبحسب المصدر فإن 5 مسلحين تم القضاء عليهم من قبل القوات الخاصة، أما السادس فهو من فجر نفسه أثناء الهجوم.

وكان عاملا في مشرحة قد قال، أمس الثلاثاء، إن المشرحة استقبلت جثث 14 شخصا قتلوا في هجوم على مجمع فاخر يضم فندقا ومكاتب في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال العامل في مشرحة تشيرومو: "14 كلهم من هناك (مسرح الهجوم)… عثرنا على بطاقات هوية في كل الجثث ما عدا واحدة"، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، وقع انفجار قوي وإطلاق نار في فندق بحي راق في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

وذكرت الوكالة إن مسلحين وقوات الأمن تبادلوا إطلاق النار. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحادث سرقة أو هجوم.