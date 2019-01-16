الرئيس الكيني يعلن مقتل 14 شخصا خلال حادث الهجوم على مجمع فندق بالعاصمة

أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، انتهاء جميع العمليات الأمنية المتعلقة بالهجوم الذي بدأ أمس على مجمع فندقي في نيروبي، بمقتل جميع المهاجمين، كما أعلن مقتل 14 شخصا إثر الهجوم.

© AFP 2018 / Yasuyoshi Chiba القضاء على 6 أشخاص نفذوا هجوما على فندق في كينيا

القاهرة — سبوتنيك . وقال كينياتا صباح اليوم الأربعاء، في كلمة تعليقا على الهجوم: "يمكنني أن أؤكد الآن أن العمليات الأمنية في مجمع دوزيت الفندقي قد انتهت، وجميع الإرهابيين الذين شاركوا في الهجوم تم تصفيتهم".

وأضاف "لدينا تأكيدات أن 14 شخصا بريئا لقوا حتفهم على يد هؤلاء الإرهابيين الدمويين".

وأوضح الرئيس الكيني أن "أكثر من 700 مواطن من المدنيين تم إخلائهم من المجمع الفندقي منذ بداية الهجوم وحتى صباح اليوم"، مؤكدا أن القوات الأمنية "ستلاحق كل شخص شارك في تمويل وتخطيط وتنفيذ هذا العمل البشع".

ووقع انفجار قوي وإطلاق نار في فندق بحي راق في العاصمة الكينية نيروبي، أمس الثلاثاء، وذكرت وكالة "فرانس برس"، إن مسلحين وقوات الأمن تبادلوا إطلاق النار. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحادث سرقة أو هجوم.

ونقلت عن شهود عيان القول "كان هناك قنبلة، وهناك الكثير من إطلاق النار".