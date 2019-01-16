إيران: لن نسحب قواتنا من سوريا

هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، رئيس الوزارء الإسرائيلي بـ"صواريخ تسقط على رأسه".

وقال جعفري إن إيران لن تسحب قواتها من سوريا، ردا على تهديدات بنيامين نتنياهو لإيران، باستهداف قواتها في سوريا، حسب "رويترز".

© AFP 2018 / THOMAS COEX صحيفة: إسرائيل لا تعارض توقيع صفقات مع شركات أجنبية تعمل في إيران

وتابع جعفري: "ستبقي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستشاريها العسكريين، وقواتها الثورية وأسلحتها في سوريا".

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى إيران، بشأن وجودها في سوريا، قائلا: "أنصح إيران بمغادرة سوريا سريعا، لأننا لن نتوقف عن سياستنا الهجومية"، وذلك بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأكد بنيامين نتنياهو من قبل في لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إسرائيل لن تسمح لإيران أن تهدد أمنها سواء من سوريا أو من أية دولة أخرى.

وتابع نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون وقتها "ركزت على ضرورة كبح جماح إيران في المنطقة ومنعها من تعزيز حضورها العسكري أكثر في سوريا والمنطقة".

وأضاف نتنياهو "لن نقبل أن تهدد إيران أمننا انطلاقا من سوريا ودول أخرى"، مؤكدا "يجب على إيران أن تترك سوريا".