وحدات صواريخ أسطول البحر الأسود تضرب أهدافا بحرية لعدو افتراضي

نفذت أنظمة الصواريخ الساحلية المضادة للسفن، التابعة لأسطول البحر الأسود "بال" و"باستيون"، اليوم الأربعاء، هجمات ضد عدو افتراضي في منطقة شبه جزيرة تامان.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للأسطول: "نفذت أنظمة الصواريخ الساحلية المتنقلة المضادة للسفن "بال" و"باستيون" من الوحدة الصاروخية الدفاعية لقاعدة نوفوروسيسك البحرية العسكرية التابعة لأسطول البحر الأسود، عمليات توجيه ضربة صاروخية ضد مجموعة من سفن عدو افتراضي".

وأشار البيان إلى أن الوحدات القتالية، في إطار التدريبات، نفذت ضربات "من خلال تنفيذ عمليات إطلاق إلكترونية للصواريخ" وعملت على تغيير مواقع الإطلاق الأولية، التمويه، والتفاعل مع الطائرات من دون طيار.