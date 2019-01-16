طهران تطالب بإخلاء سبيل صحفية إيرانية معتقلة في أمريكا

دعت وزارة الخارجية الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن صحفية اعتقلت في الولايات المتحدة أثناء عملها في التلفزيون الحكومي الإيراني الذي ينشر باللغة الإنجليزية.

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل صحفية تعمل لدى قناة (برس تي.في) التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية فورا وذلك بعد اعتقالها في الولايات المتحدة.

© Fotolia / mario beauregard احتجاز صحفية إيرانية في أمريكا دون توجيه اتهام رسمي

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "إرنا" ، عن المتحدث قوله: "ندين الاعتقال غير القانوني لمرضية هاشمي الصحفية والمذيعة في برس تي.في، والمعاملة غير الإنسانية لها في السجن بواشنطن".

وكانت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية أعلنت، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأمريكية احتجزت صحفية إيرانية، مرضية هاشمي، في العاصمة واشنطن.

وقالت قناة "برس تي في" الإخبارية الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن الصحفية، مرضية هاشمي، تم إلقاء القبض عليها من قبل السلطات الأمريكية، من دون توجيه اتهام رسمي إليها حتى الآن. وأضافت أنه لا تزال أسباب احتجازها غامضة حتى الآن.