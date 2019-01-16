طهران تطالب بإخلاء سبيل صحفية إيرانية معتقلة في أمريكا

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل صحفية تعمل لدى قناة (برس تي.في) التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية فورا وذلك بعد اعتقالها في الولايات المتحدة.
وكانت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية أعلنت، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأمريكية احتجزت صحفية إيرانية، مرضية هاشمي، في العاصمة واشنطن.
وقالت قناة "برس تي في" الإخبارية الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن الصحفية، مرضية هاشمي، تم إلقاء القبض عليها من قبل السلطات الأمريكية، من دون توجيه اتهام رسمي إليها حتى الآن. وأضافت أنه لا تزال أسباب احتجازها غامضة حتى الآن.
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