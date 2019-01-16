فوجئ بتحليقها دون إذن... سلاح الجو الإندونيسي يتحرك صوب طائرة إثيوبية

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية أن طائرتين مقاتلتين من طراز "إف 16" الإندونيسية أجبرتا طائرة شحن إثيوبية على الهبوط في مطار باتام من قبل السلطات الإندونيسية.

وذكر البيان الصادر من الخطوط الجوية الإثيوبية أن طائرة الشحن الإثيوبية التي تحمل رقم 3728/14 غير المجدولة كانت متوجهة من أديس أبابا إلى سنغافورة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

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وأشار البيان إلى أن "الخطوط الجوية الإثيوبية كانت تعبر المجال الجوي الإندونيسي وفقا للمادة 5 من اتفاقية شيكاغو لمنظمة الطيران المدني الدولي، والتي يمكن أن تحلق بها الطائرات غير المجدولة المجال الجوي لبلد صديق دون إذن مسبق".

وأضاف البيان أن "الخطوط الجوية الإثيوبية أوضحت للسلطات الإندونيسية تفاصيل الرحلة الجوية، وأن طاقم الطائرة يستريحون في فندق قبل أن يواصلوا رحلتهم".

من جهته ذكر متحدث باسم القوات الجوية الإندونيسي، أن طائرتين مقاتلتين من طراز "إف 16" الإندونيسية أجبرتا طائرة شحن إثيوبية على الهبوط يوم الاثنين فى مطار بجزيرة باتام، بعد أن سافر جوا إلى المجال الجوى الاندونيسى بدون إذن.

وقال المتحدث باسم السلاح الجوي فيرست مارشال نوفيان ساميجوغا، في بيان أن "طائرة الشحن بوينغ 777 تم تأمينها من قبل أفراد القوات الجوية في مطار هانج نديم الدولي في باتام، وهي جزيرة جنوب سنغافورة".