الأمير هاري يخسر وزنا لأجل زوجته

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الأمير يبدو في الآونة الأخيرة أكثر رشاقة وشبابا.
ووفقا لمصادر مقربة من العائلة المالكة، قد يعود سبب ذلك لاتباعه نظام حياة صحية ومواظبته على ممارسة الرياضة واليوغا والتأمل.
وخلال قيام الأمير هاري بزيارة رسمية إلى قصر بيركينهيد، اعترف للراهب البوذي كيلسانغ سونام بأنه يمارس رياضة التأمل كل يوم.
وقال:
" ميغان عرفتني على أسلوب حياة مختلفًا، أعجبني جدا".
وبحسب الصحيفة ، بدأ هاري في اتباع أسلوب غذاء زوجته النباتية، فقد بدأ باستهلاك كميات أقل من اللحوم وتحول إلى الفواكه والخضروات.
كما أقنعت دوقة ساسيكس زوجها بالتخلي عن المشروبات الكحولية واللبن وشرب المياه المعدنية.
وفي تموز / يوليو الماضي، انتقدت الكاتبة البريطانية جيلي كوبر ميغان ماركل لقيامها بفرض نظامها الغذائي الخاص على زوجها.
وقالت إن المرء لا ينبغي أن يحاول تغيير عادات الناس.
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