المفوضية الأوروبية تؤكد عدم خضوع مشروع اتفاق "بريكست" للمراجعة

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن مشروع اتفاقية شروط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لا يخضع للمراجعة.

بروكسل-سبوتنيك. قال المتحدث الرسمي باسم المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي، مارغاريتيس شيناس، خلال مؤتمر صحفي: "اتفاقية الانفصال ليست مفتوحة للمراجعة "، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن فعل أي شيء آخر الآن، قائلا "نحن بانتظار سماع خطوات

المملكة المتحدة المقبلة".

© REUTERS / Hannibal Hanschke ميركل تأسف لرفض البرلمان خطة "بريكست" وتطالب لندن بتوضيح موقفها

يذكر أن مجلس العموم البريطاني صوت، أمس الثلاثاء، بالرفض على الخطة التي طرحتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، بأغلبية بلغت 432 نائبا، مقابل 202.

كما اتخذت المملكة المتحدة قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد بتفعيل المادة رقم 50 من اتفاقية لشبونة.

واتفق الاتحاد الأوروبي مع رئيسة وزراء بريطانيا على اتفاق الانسحاب، ووافقت عليه الدول الأعضاء، وبقي على تنفيذه فقط موافقة مجلس العموم البريطاني، الذي رفض الاتفاق رفضا ساحقا.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت بدء العمل بخطة طوارئ، تحسبا لعدم موافقة البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يبدأ تنفيذ 14 خطوة لضمان مصالح المواطنين والشركات الأوروبية.

وترى المفوضية الأوروبية أنه من الضروري اعتماد هذه التدابير بأسرع وقت ممكن لضمان إمكانية تطبيق خطة الطوارئ في 30 آذار/مارس 2019 من أجل تقليل الأضرار.