فرنسا تدين محاولة إيران إطلاق قمر صناعي وتحذر من التجارب الباليستية

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية بشدة، اليوم الأربعاء، المحاولة الإيرانية الفاشلة لإطلاق قمر صناعي، وحثت طهران على وقف جميع التجارب الصاروخية الباليستية.

وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم الخارجية في بيان: "البرنامج الباليستي الإيراني مصدر قلق للمجتمع الدولي وفرنسا".

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID روحاني: طهران ستكون مستعدة لتجربة إطلاق قمر صناعي جديد خلال أشهر

وأضافت: "ندعو إيران إلى عدم المضي قدما في تجارب صاروخية باليستية جديدة تهدف لحمل أسلحة نووية بما في ذلك منصات الإطلاق للفضاء ونحث إيران على احترام التزاماتها وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وكان وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، قد أعلن، أمس الثلاثاء، فشل تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء لأن القمر لم يستقر في مداره.

وأوضح جهرومي، أن "عملية الإطلاق فشلت في إيصال القمر الصناعي "بيام" إلى المدار، وعزا الفشل إلى عدم قدرة الصاروخ الحامل للقمر الصناعي على الوصول إلى السرعة المطلوبة في إطار ما يعرف بالمرحلة الثالثة من عملية الإطلاق"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال الوزير الإيراني، في تغريدة على صفحته في"تويتر": "كنت أود أن أسعد الجميع بالخبر الجيد، لكن أحيانا لا تسير الحياة مثلما نريد… إلا أنه ليس علينا أن نتوقف. فنحن الإيرانيون نختلف عن بقية الشعوب في الشجاعة، هذه المرة سنسعى أكثر، وسنثبت للعالم أن "دوستي" سينجح إن شاء الله".