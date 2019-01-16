للمرة الأولى في تاريخ البلدين... أمريكا تطلب شراء "القبة الحديدية" من إسرائيل

ذكرت صحيفة عبرية أن الجيش الأمريكي يخطط لشراء بطاريتين من منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، للمرة الأولى في تاريخه.

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، بأن الجيش الأمريكي يخطط، للمرة الأولى في تاريخه، لشراء بطاريتين من منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، للدفاع عن قواته العسكرية المنتشرة حول العالم.

© AP Photo / Tsafrir Abayov موقع عبري: حرب غزة كشفت ضعف "القبة الحديدية"

وأوردت الصحيفة العبرية أن الجيش الأمريكي طلب من الكونغرس رصد ميزانية تقدر بـ 373 مليون دولار، لإنهاء صفقة عسكرية مع إسرائيل تعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، وبأن الجيش طلب استلام البطاريتين على وجه السرعة، أي حتى العام 2020 المقبل، كما أنه معني بشراء منظومة الرادار الخاصة بـ"القبة الحديدية" الإسرائيلية نفسها.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الجيش الأمريكي يلمح إلى احتمالية عقد صفقات أخرى من منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، مستقبلا، مشيرة إلى مدى تقدم المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، مقارنة بغيرها من المنظومات الدفاعية المناظرة.