الصليب الأحمر: 50 بلاغا عن مفقودين جراء هجوم نيروبي لا تزال قيد البحث

أعلن الصليب الأحمر الكيني، اليوم الأربعاء، أن 50 بلاغا عن مفقودين جراء الهجوم الذي استهدف مجمعا وسط العاصمة نيروبي، أمس، لا تزال قيد البحث.

القاهرة- سبوتنيك وقال الصليب الأحمر الكيني في بيان "فرق البحث لا يزال تجري عملياتها في مجمع الدوسيت حيث يتم تقديم الدعم للعائلات التي تبحث عن أحبائها".

© AFP 2018 / Carl De Souza انفجار وإطلاق نار داخل فندق في نيروبي

وتابع "تلقينا 94 بلاغا عن مفقودين جراء الهجوم أمس، تم تأكيد 44 حالة منها إيجابيا، بينما لا يزال هناك 50 بلاغا لا تزال قيد البحث".

وأضاف الصليب الأحمر "قدمنا الدعم النفسي ولا يزال ذلك يجري الآن للمتضررين من الهجوم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأوضح "الدعم والمشورة جرى تقديمهما لنحو 180 شخصا حتى الآن".

وكان انفجار أعقبه إطلاق نار كثيف استهدف مجمعا يضم فندقا ومكاتب إدارية وسط نيروبي، أمس، فيما أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عنه.