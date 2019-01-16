الصليب الأحمر: 50 بلاغا عن مفقودين جراء هجوم نيروبي لا تزال قيد البحث

القاهرة- سبوتنيك وقال الصليب الأحمر الكيني في بيان "فرق البحث لا يزال تجري عملياتها في مجمع الدوسيت حيث يتم تقديم الدعم للعائلات التي تبحث عن أحبائها".
وأضاف الصليب الأحمر "قدمنا الدعم النفسي ولا يزال ذلك يجري الآن للمتضررين من الهجوم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأوضح "الدعم والمشورة جرى تقديمهما لنحو 180 شخصا حتى الآن".
وكان انفجار أعقبه إطلاق نار كثيف استهدف مجمعا يضم فندقا ومكاتب إدارية وسط نيروبي، أمس، فيما أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عنه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)