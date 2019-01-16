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17:29 16 يناير/ كانون الثاني 2019
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    معرض يضم بعض مقتنيات الموساد التاريخية

    تقرير: نتنياهو طلب من ترامب دعما قبل عملية الموساد في إيران

    © AP Photo / Dan Balilty
    العالم
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    كشف تقرير تلفزيوني إسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عملية استخبارات إسرائيلية كبيرة في إيران من أجل تأمين دعم أمريكي للمهمة في حال إخفاقها.

    في أبريل/ نيسان، كشف نتنياهو عن مجموعة من الوثائق قال إنها تثبت أن إيران كذبت بشأن برنامجها النووي؛ وقال نتنياهو إن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" نجحت في تهريب الوثائق من مستودع في العاصمة الإيرانية، طهران، ووصف الحصول على الوثائق بأنه أحد "أكبر الانجازات" في تاريخ المخابرات الإسرائيلية.

    اختبار إطلاق الصاروخ البالستي في إيران، 9 مارس/ آذار 2016.
    © AP Photo / Fars News Agency/Omid Vahabzadeh
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    وناقش نتنياهو المهمة مع ترامب عندما التقى الاثنان في دافوس في يناير الماضي، وفقا لشبكة "حداشوت" الإخبارية، حيث سعى رئيس الوزراء إلى الحصول على مساعدة أمريكية في حال كانت هناك حاجة إلى إنقاذ العملاء الإسرائيليين خلال المهمة.

    ولم يتضح من التقرير كيف كان رد ترامب على الطلب أو ما إذا كانت هذه المرة الأولى التي يسمع فيها عن العملية. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في السابق أنه تم إبلاغ ترامب بالعملية من قبل رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، خلال زيارة إلى واشنطن في شهر يناير.

    كما ذكرت الشبكة أن استخراج عناصر الموساد كان أكثر تعقيدا مما أشارت إليه تقارير سابقة، لكنها لم توفر أي تفاصيل.

    وعلى الرغم من أن نتنياهو كشف عن تفاصيل قليلة عن العملية خلال خطابه في أبريل، قال مسؤول إسرائيلي كبير لنيويورك تايمز إن الموساد اكتشف المستودع في فبراير 2016، وقام بوضع المبنى تحت المراقبة منذ ذلك الحين.

    واقتحم العناصر المبنى في إحدى ليالي شهر يناير وقاموا بإخراج وثائق أصلية وتهريبها إلى إسرائيل في الليلة نفسها، وفقا للمسؤول، بحسب ما نقلته الصحيفة.

    وقال المسؤول إن التأخير في الكشف عن المواد للجمهور كان بسبب الوقت الذي استغرقه تحليل الوثائق، التي كان معظمها باللغة الفارسية.

    شاحنة عسكرية إيرانية تحمل أجزاءًا من منظومة صواريخ دفاع جوي من طراز S-300 خلال استعراض بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد، 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.
    © AFP 2018 / Atta Kenare
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    وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو كشف، أن تل أبيب حصلت على 55 ألف وثيقة لبرنامج إيران النووي تثبت وجود برنامج سري، مؤكدا أن طهران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية.

    وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، "لدينا أكثر من 55000 وثيقة سرية تم الحصول عليها بعمل استخباراتي حول أنشطة إيران النووية السرية".

    وأضاف، "الوثائق التي بحوزتنا تثبت أن إيران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية وسعيها لامتلاك الأسلحة النووية".

    وتابع، "طهران تعمل على تطوير رؤوس نووية لصواريخها"، متابعا "الوثائق تثبت أن إيران ما تزال مستمرة على تطوير برنامجها النووي سرا".

    وأكد أن إسرائيل "ستنقل جميع الوثائق الخاصة بأرشيف إيران النووي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحكومات الغربية".

    وأفاد البيت الأبيض في بيان نشر على موقعه على"تويتر": "فيما يتعلق بتصريحات إسرائيل حول تطوير إيران للأسلحة النووية، فإن هذه الحقائق تتطابق مع ما عرفته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة".

    وأضاف البيان: أن "إيران لديها برنامج سري كامل لتطوير أسلحة نووية، وهو ما حاولت، [إيران] أن تخفيه عن العالم وعن شعبها، لكنها لم تستطع".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, الإعدام لجاسوس الموساد في إيران, الموساد الإسرائيلي, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
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