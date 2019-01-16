الحرس الثوري لإسرائيل: لا تلعبوا بذيل الأسد... قريبا ستعلمون سبب صبرنا عليكم

حذر قائد الحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري، إسرائيل من "اللعب بذيل الأسد"، مهددا بقصف صاروخي ينهال على رؤوس الإسرائيليين.

واعتبر جعفري، تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة شن غاراته الجوية على المواقع الإيرانية في سوریا إن لم تسحب "قواتها العسكرية" منها، "مضحكة ولا تستحق الرد"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية.

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وقال جعفري: كونوا على ثقة بأننا لا نعير أدنى اهتمام لتهديدكم المضحك هذا، واعلموا أننا إن كنا نلتزم الصبر أمام بعض ممارساتكم اليائسة فذلك لحكمة كبرى كامنة في ذلك".

ولم يوضح القائد العام للحرس الثوري ماذا يقصد، غير أنه قال: "لا شك أنكم ستدركون في مستقبل ليس ببعيد سبب صبرنا الثوري".

وتابع: "اعلموا أنكم تلعبون بذیل الأسد… خافوا من الیوم الذی تنهال فيه الصواریخ الإیرانیة الدقیقة برَعیدها على رؤوسكم وتنتقم لجمیع دماء المسلمين المظلومین التی اُریقت دون حق".

وأوضح جعفري تصریحات المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة بهرام قاسمي، عن عدم وجود قوات عسكریة لإيران فی سوریا إن "القصد من هذه العبارة هو عدم امتلاك إیران وحدة عسكریة في سوریا، وتعرفون جیدا بأن اقتدار الوحدات العسكریة الإيرانية هو إلى حد بحیث لو شاهدتم حتى واحدة منها في سوریا فستفیض أرواحكم من شدة الخوف".

© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK فرنسا تدين محاولة إيران إطلاق قمر صناعي وتحذر من التجارب الباليستية

وتخلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا عن سياسة "الإقرار العام، الغموض المحدد" في سوريا، التي بحسبها تقول إسرائيل إنها تنفذ عمليات في سوريا، بدون تبني مسؤولية هجمات محددة.

ففي يوم الأحد، قال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي قصف مخازن أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق الدولي.

وحذر نتنياهو إيران، قائلا: "أنصح إيران بمغادرة سوريا سريعا، لأننا لن نتوقف عن سياستنا الهجومية"؛ بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إنهم يكذبون دائما. ويكذبون عندما يقولون إن محاولتهم إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء باءت بالفشل"، لافتا إلى أن إيران تستخدم هذه الأمور لتغطية نواياها الحقيقية لتطوير الصواريخ الباليستية.