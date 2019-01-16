إيران قد تنهي تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في ملفات مهمة

علی خلفیة الانسحاب الأمریکي من الاتفاق النووي، وعدم امتثال أوروبا ببعض التزاماتها في إطار الاتفاق، قد تقرر طهران مراجعة تعاونها مع أوروبا.

فبحسب وكالة "إسنا" الإيرانية، فإن نتيجة عدم امتثال أوروبا ببعض التزامتها تجاه الاتفاق النووي الإيراني، والآلیة المالیة الخاصة "SPV"، قد یقرر الجهاز الدبلوماسي الإيراني ضمن المرحلة الأولی من إعادة النظر في تعاونها مع الاتحاد الأوروبي، إنهاء التعاون معه في ملفي مکافحة نقل المخدرات والمهاجرین.

© AP Photo / Dan Balilty تقرير: نتنياهو طلب من ترامب دعما قبل عملية الموساد في إيران