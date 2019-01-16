إيران قد تنهي تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في ملفات مهمة

فبحسب وكالة "إسنا" الإيرانية، فإن نتيجة عدم امتثال أوروبا ببعض التزامتها تجاه الاتفاق النووي الإيراني، والآلیة المالیة الخاصة "SPV"، قد یقرر الجهاز الدبلوماسي الإيراني ضمن المرحلة الأولی من إعادة النظر في تعاونها مع الاتحاد الأوروبي، إنهاء التعاون معه في ملفي مکافحة نقل المخدرات والمهاجرین.
وتتعاون إيران والاتحاد الأوروبي حالیا في مختلف المجالات السیاسیة والأمنية والاقتصادیة في ملفي المهاجرین ومکافحة نقل المخدرات، حیث يعتزم الجهاز الدبلوماسي الإيراني في المرحلة الأولی من تنفیذ قراره المذکور وضع حد لتعاونه مع الاتحاد في المجالین المذکورین.
وإذا صحت هذه التکهنات وتمضي إيران قدما في هذا المسار وهو من المحتمل جدا فیمکن أن یکون هذا الموضوع نقطة رئیسیة ومفتاحیة في علاقات الجانبین، الإيراني والأوروبي.
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