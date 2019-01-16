واشنطن تعلن وقف العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة في الموعد المحدد

أعلنت الولايات المتحدة موعد وقف العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في الموعد المحدد، الموافق 2 شباط/ فبراير المقبل.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich لافروف: روسيا مازالت مستعدة للعمل لإنقاذ معاهدة التخلص من الصواريخ

قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الرقابة على الأسلحة والأمن الدولي، أندريا تومبسون، اليوم الأربعاء، إن اجتماعا بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف أخفق في التوصل إلى حل لاتهامات بأن موسكو تنتهك معاهدة نووية تتعلق بالصواريخ تعود إلى الحرب الباردة، فيما يمهد الطريق أمام انسحاب واشنطن من المعاهدة؛ بحسب "رويترز".

وأوضحت تومبسون، للصحفيين في "حلف شمال الأطلسي" أنه "من المنتظر الآن أن تبدأ الولايات المتحدة في الثاني من فبراير عملية على مدى ستة أشهر للانسحاب من اتفاقية القوى النووية المتوسطة المدى الموقعة في عام 1987."