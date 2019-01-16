أردوغان يكشف عن العدد الحقيقي لقتلى الجيش الأمريكي في انفجار منبج

في أول تعليق له على الانفجار الذي ضرب وسط مدينة منبج السورية اليوم الأربعاء، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حصيلة هذا الانفجار من قتلى وجرحى، وخاصة في صفوف الجنود الأمريكيين

أنطاكيا — سبوتنيك. رأي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن التفجير الذي شهدته مدينة منبج السورية اليوم الأربعاء، وأودى بحياة جنود أمريكيين، يستهدف دفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى التراجع عن تنفيذ قراره بالانسحاب من سوريا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع رئيسة كرواتيا في العاصمة أنقرة،

"يبدو أن الانفجار الذي وقع في منبج يهدف إلى التأثير على قرار أمريكا سحب قواتها من سوريا". مضيفا "لا أتوقع أن ترامب سيتراجع أمام الانفجار وتراجعه يعني نصرا لتنظيم "داعش" الإرهابي".

وتابع أردوغان "المعلومات المتوفرة لدي تفيد بأن الانفجار أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم 5 جنود أمريكيين".