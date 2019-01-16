ماهي التهديدات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العالمي

أكد خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية الدولية هي التهديدات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العالمي في عام 2019 .

ووفقا للعلماء والاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين الذين سيشاركون في المنتدى، فإن التجارة الدولية تتحول من كونها وسيلة للمنفعة المتبادلة إلى أداة للمنافسة الاستراتيجية، وستكون الأشهر القادمة حاسمة لمستقبل الاقتصاد العالمي.

كما أشار الخبراء أن الهجمات الإلكترونية وتغير المناخ هي أيضا من بين التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي؛ ووفقا لهم إن النمو العالمي في ذروته وربما يتباطأ قريبا.

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وسيعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس من 22 وحتى 25 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وسيشارك فيه وفد من رجال الأعمال والمسؤولين الروس، بمن فيهم أولئك الذين يخضعون لعقوبات أمريكية.