ظريف: لقد أدرك العالم أن أمريكا باتت بمثابة "الملك العاري"

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الحقائق تشير اليوم إلى أن أمريكا باتت بمثابة "الملك العاري" في قصته الشهيرة.

جاءت تصريحات ظريف، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع ممثلي تيارات المقاومة الإسلامية في محافظة كربلاء العراقية. مضيفا أن أمريكا خائفة من أن العالم أوشك على معرفة هذه الحقيقة؛ بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

التعويل على الطاقة الذاتية

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وأشار وزير الخارجية، محمد جواد ظريف ، إلى "أن الأحداث التي جرت خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة في العراق، دلّت على أنه يمكن من خلال الاتكال على الباري تعالى، والتعويل على طاقاتنا الذاتية وتوجيهات وزعامة المرجعية الدينية العليا يمكن التفوق علي المشاكل جميعا".وتابع أن سبب الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ضد إيران والعراق، يعود إلى "إننا ننطلق من هذه الحقائق التي أصبحت مصدر قلق كبير لهذا البلد".وشدّد وزير الخارجية الإيرانية على أن زمن الهيمنة الأمريكية قد وليّ؛ مضيفا لكن هناك القليل ممّن يجرؤ على الافصاح بهذه الحقيقية، ويبادر إلى العمل في إطارها.وأشار إلى 'قصة الملك الذي كان عاريا لكن الناس، وخلافا للواقع لم يجرؤوا على إفصاح الحقيقة، وكانوا يقولون له بأنه يرتدي الثياب، حتى جاء طفل وأخبره بحقيقته، بأنه عاري ولا يرتدي شيئا؛ وقد ارتعش خوفا".

سياسات مخادعة

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