ظريف: لقد أدرك العالم أن أمريكا باتت بمثابة "الملك العاري"

جاءت تصريحات ظريف، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع ممثلي تيارات المقاومة الإسلامية في محافظة كربلاء العراقية. مضيفا أن أمريكا خائفة من أن العالم أوشك على معرفة هذه الحقيقة؛ بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
التعويل على الطاقة الذاتية
وتابع أن سبب الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ضد إيران والعراق، يعود إلى "إننا ننطلق من هذه الحقائق التي أصبحت مصدر قلق كبير لهذا البلد".
وشدّد وزير الخارجية الإيرانية على أن زمن الهيمنة الأمريكية قد وليّ؛ مضيفا لكن هناك القليل ممّن يجرؤ على الافصاح بهذه الحقيقية، ويبادر إلى العمل في إطارها.
وأشار إلى 'قصة الملك الذي كان عاريا لكن الناس، وخلافا للواقع لم يجرؤوا على إفصاح الحقيقة، وكانوا يقولون له بأنه يرتدي الثياب، حتى جاء طفل وأخبره بحقيقته، بأنه عاري ولا يرتدي شيئا؛ وقد ارتعش خوفا".
سياسات مخادعة
ولفت ظريف إلى أن الرئيس الأمريكي يدعي بأن بلاده أنفقت 7 تريليونات دولار في العراق، دون أن يحقق ذلك أي نتائج للولايات المتحدة، وفي نهاية المطاف، اُرغم (الرئيس الأمريكي) على التوجه ليلا إلى القاعدة العسكرية في العراق.
ووجه وزير الخارجية الإيرانية حديثه إلى الحاضرين في الاجتماع، قائلا: "إن ذنبنا وذنبكم هو أننا نعلن بأن الملك عاري ولا يرتدي الثياب، وعلى خلفية الإفصاح بهذه الحقيقة ينبغي علينا أن نستعد للضغوط أيضا".
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