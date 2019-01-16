اليونان... حكومة تسيبراس تحصل على ثقة البرلمان

حصلت حكومة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس على ثقة البرلمان بعد أن صوت 151 نائبا لصالح الحكومة الحالية عقب نقاش دام يومين، وفقا لبيانات التصويت.

أثينا — سبوتنيك. وشارك في التصويت الذي بدأ في وقت متأخر من مساء اليوم 299 نائبا.

وفتح النقاش رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، مطالبا النواب بدعم الحكومة في ظل مطالبة المعارضة باستقالة الحكومة متهمة إياها بعدم القدرة على حل مشاكل البلاد.

Με τη δύναμη του ελληνικού λαού οικοδομούμε την Ελλάδα της προόδου, απέναντι στην Ελλάδα της συντήρησης. Αυτή η Ελλάδα μας αξίζει. #Βουλη #Vouli pic.twitter.com/DhOnYShy2j — Alexis Tsipras (@atsipras) January 16, 2019

هذا وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، أنه طرح مسألة الثقة بالحكومة أمام رئيس البرلمان، نيكوس فوتسيس.