وزير الخارجية الصيني يدعو للتوصل للاتفاق مع الولايات المتحدة بأسرع وقت

أعلن وزير الخارجية الصين، وانغ يي، بأن بلاده والولايات المتحدة بحاجة للتوصل إلى اتفاق حول القضايا التجارية في اسرع وقت ممكن من أجل تهدئة شعبي البلدين والعالم بأسره.

بكين — سبوتنيك. وقال وانغ يى في مقابلة مع صحيفة الشعب اليومية بمناسبة الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأمريكا: إن الطرفان بحاجة لتقديم تنازلات والتوصل للاتفاق في اسرع وقت ممكن، وبث أخبار جيدة لشعبي البلدين وتهدئة العالم بأسره".

© AP Photo / Jason Lee/Pool الصين: مستعدون للحوار مع أمريكا دون التخلي عن مصالحنا الخاصة

وأشار الوزير الصيني إلى التقدم الملحوظ للمشاورات التجارية بين البلدين، مما يؤكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلة.

ووفقا لوزير الخارجية الصيني، التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة ذات منفعة متبادلة في طبيعته، فضلا عن كونه محرك للعلاقات الصينية الأمريكية.

مضيفا:

لدى كلا الطرفين رغبة في توسيع التعاون الثنائي، وهناك ضرورة وحكمة للتوصل إلى اتفاق مقبول بين الطرفين.

تعهد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار في الثاني من مارس آذار إذا لم تتصدى الصين لسرقة حقوق الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا وغيرهما من الحواجز غير الجمركية.