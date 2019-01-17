اليابان تحتج على تصرفات حرس الحدود الروسي في جزر الكوريل

قام حرس الحدود الروسي في 7 يناير/كانون الثاني، برصد مخالفات لسفينتي صيد يابانيتين، مما أدى لدفعهم غرامة.

© Sputnik . لافروف يحدد شروط متابعة المفاوضات حول معاهدة السلام مع اليابان

واحتجت اليابان بعد أن قام حرس الحدود الروسي بتغريم السفن اليابانية التي كانت تصطاد قرب جزر الكوريل الجنوبية، بحسب الصحيفة " كيودو ".

ووفقا للوكالة، قام حرس الحدود الروسي بتفتيش سفينتي صيد يابانيتين واعتبرت طوكيو هذه الإجراءات غير مقبولة، ويجري الآن التحقيق في الحادثة.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن اليابان هي الدولة الوحيدة التي لا تعترف بنتائج الحرب العالمية الثانية، مما يمنع التوصل إلى معاهدة سلام.

ذكر أن العلاقات بين روسيا اليابان، تتطور بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر، التي تعكر صفو هذه العلاقات، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر (إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي)، وذلك وفق اتفاق التجارة الثنائية المبرم بشأن الحدود عام 1855.

وجعلت طوكيو من عودة الجزر الأربع، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، التي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية، لكن موقف موسكو يتمثل بأن جزر كوريل الجنوبية، أصبحت في حقيقة الأمر جزء من الاتحاد السوفياتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في صحتها نهائيا.